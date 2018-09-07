Петербуржец нашел пропавшие 25 лет назад исторические витражи дома на Петроградке
Главный редактор DataArt Даниэль Лурье написал на своей странице в Facebook пост о своей находке: исторических витражах в стиле модерн, принадлежащих дому на Лахтинской улице, 20 в Петроградском районе, который построили в 1909 году.
Лурье удалось узнать, что витражи изначально распологались над парадной дверью, однако исчезли оттуда 25 лет назад. В январе 2016 стеклянные панно нашла журналистка Life78 Дарья Осина. Витражи на протяжении двух лет хранились в редакции издания, которую после занял канал «78».
Витражи телеканал передал Лурье и он планирует заняться их установкой на прежнее место. Для этого ему будет необходимо обратиться в КГИОП, жителям дома и ЖЭК, а также отреставрировать деревянные двери.
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