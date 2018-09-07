В Петербурге возле клубов, где нашли наркотики, установят предупреждающие билборды

В Петербурге около клубов, замеченных в распространении наркотиков, установят билборды с информацией о проведенных полицейских рейдах и о том, что в заведении распространяли запрещенные вещества, сообщает «Петербургский дневник».



Автором инициативы стал губернатор Георгий Полтавченко. По его мнению, таким способом необходимо предупреждать об опасности тех, кто еще не успел пристраститься к опасным веществам. Помимо этого благодаря информационным табло родители могут знать, что «их дети могут направиться туда, где обитают наркоманы».

Георгий Полтавченко, завершая заседание АНК, потребовал от профильных комитетов Смольного в течение месяца отработать тексты объявлений для билбордов и разместить их на каждом клубе, имеющем «черную метку».

«Это больше дисциплинирует руководителей и хозяев таких заведений. Нужны простые, но действенные меры. Просьба подойти к вопросу творчески. Если не поймут, то в качестве крайней меры ставить вопрос о расторжении аренды», - отметил губернатор.