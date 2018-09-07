Синоптики рассказали, какая погода ждет петербуржцев в выходные

В Петербурге в выходные ожидается теплая погода, но возможны осадки.

По данным Северо-Западного УГМС, в субботу и воскресенье будет 21-23 градуса, ветер слабый. Местами пройдет кратковременный дождь. Ожидается, что со следующей недели в городе начнет холодать.

6 сентября в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности: из-за густого тумана, который накрыл город, в аэропорту Пулково на протяжении многих часов не могли приземлиться рейсы из других городов России.

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