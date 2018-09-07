Смольный обдумывает перенос строительства храма в сквере на Канонерском острове
В Петербурге прошло совещание по вопросу строительства храма Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия на Канонерском острове. По итогам встречи чиновники Смольного решили обдумать возможный перенос строительства храма. Помимо этого чиновники Правительства обещали изучить мнение и потребности жителей района, сообщают "Невские новости".
Напомним, ранее Комиссия по землевладению одобрила строительство храма в единственном благоустроенном парке на Канонерском острове.
Тем не менее, как считает депутат ЗакСа Алексей Ковалев, спорный участок до сих пор не занесен в кадастр, и РПЦ пока не может на него претендовать и подавать заявление - такое право есть только у самого города.
Напомним, парк, который тянется узкой полосой от Путиловской набережной к другому берегу Канонерского острова, закончили благоустраивать всего полгода назад, в том числе посадили новые саженцы и установили новые скаймейки. Там же находятся две спортивные площадки.
Проект пятиглавой церкви разработала архитектурная мастерская «Вега». Она будет рассчитана на 300 прихожан, также предусмотрено строительство часовни, звонницы и парковки на 18 мест. Заказчиком проекта является Николай Иванович Головкин, он же архимандрит Нектарий. В прошлом — бывший глава комитета защиты культуры, организованного покойным митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым). Настоятелем прихода пока еще несуществующего храма на Канонерском Нектарий был назначен в 2016 году.
Елена Цыганкова
Жительница района, активистка (в интервью "Собака.ru")
«На Канонерском острове огромные проблемы с благоустройством, а еще наши дома находятся в постоянном шумовом воздействии из-за ЗСД. Для нас сквер, на территории которого собрались ставить храм, – это тихая гавань, единственное место в округе, где могут погулять бабушки и женщины с детьми. Мы давно просили, чтобы оно появилось, – и добились своего только несколько месяцев назад. На все работы потратили 17 миллионов рублей. В госзакупке обозначено, что было приобретено 53 скамейки, а на деле их всего 10 – но мы и за это говорили «Спасибо», потому что наконец-то нам есть где присесть. Мы, как могли, оберегали место от машин, просили поставить заборчик, вызывали ДПС.
Разговоры о строительстве [храма] начали вестись два года назад, но мы только улыбались и пожимали плечами – какой тут храм? В феврале этого года глава администрации Кировского района Сергей Иванов заявил, что церковь действительно будет – но указал на другое, не благоустроенное место. А вскоре, в марте, я впервые наткнулась в интернете на новости о храме Кирилла и Мефодия именно здесь, на берегу залива. Я начала рассказывать об этом соседям, но они крутили у виска: «Не может быть, нам же только осенью сделали этот участок». Я нашла информацию о слушаниях 16 июля – нас никто об этом не предупреждал, видимо, их планировали провести без жителей. Тогда стало понятно, что храм действительно собираются возвести на этом месте – для нас это стало шоком.
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