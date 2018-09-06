В Петербурге и Ленобласти объявили «желтый» уровень погодной опасности

6 сентября в Петербурге и Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. Это связано с грозами и туманами, из-за которых в аэропорт Пулково не могли приземлиться самолеты из других городов.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие восемь часов ожидаются грозы, а с 21:00 в течение 12 часов — густой туман. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Туман накрывал город последнюю неделю: спасатели предупреждали о сложных погодных условиях в воскресенье, 2 сентября, и в понедельник, 3 сентября.