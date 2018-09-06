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В Петербурге и Ленобласти объявили «желтый» уровень погодной опасности

6 сентября в Петербурге и Ленобласти объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России. Это связано с грозами и туманами, из-за которых в аэропорт Пулково не могли приземлиться самолеты из других городов. 

Синоптики предупреждают, что в ближайшие восемь часов ожидаются грозы, а с 21:00 в течение 12 часов — густой туман. Водителей просят быть внимательнее на дорогах. 

Туман накрывал город последнюю неделю: спасатели предупреждали о сложных погодных условиях в воскресенье, 2 сентября, и в понедельник, 3 сентября. 


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