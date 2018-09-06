В Петербурге закроют движение у Банковского моста. Как сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ), проезд закроют с 7 сентября у моста по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, по четной стороне движение будет ограничено. Ремонт продлится до 15 октября.

Строители установят скульптуры грифонов (внутри которых при реставрационной экспертизе нашли записки). Помимо этого подрядчик проведет демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов моста, чугунных рам, пьедесталов, находящихся под крылатыми львами, вывезет эти объекты на реставрацию, а после установит на прежнее место.

Участки набережной канала Грибоедова в районе моста также отремонтируют и обустроят монолитные плиты основания гранитного тротуара, заменят пролетное строение моста и отремонтируют мостовое полотно.