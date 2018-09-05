В доме на Народного Ополчения произошел взрыв

Поздним вечером 4 сентября в девятиэтажке на улице Народного Ополчения раздался громкий хлопок, похожий на взрыв. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

По их словам, в квартире 3-ей парадной дома 131 взорвалась неисправная газовая колонка. Как сообщили в пресс-службе городского МЧС, в 23.09 на место прибыло первое подразделение спасателей.

Как стало известно «Фонтанке», в результате ЧП пострадал 40-летний петербуржец, инженер одного из городских предприятий. Он получил ожог руки. После оказания первой медицинской помощи его отпустили.

Взрыв газового баллона, причину которого устанавливают, повредил стену между квартирами.

Это уже не первый подобный случач на улице Народного Ополчения: 13 марта в результате взрыва газа обрушились панели в одном из домов. Хлопок произошел на 9 этаже, задело соседние квартиры, особенно сильно пострадала квартира снизу и слева от эпицентра. Жителей пострадавших квартир заселили в восстановленный дом спустя два месяца.