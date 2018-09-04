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В петербургской подземке объяснили, почему машинисты иногда самостоятельно объявляют станции

В телеграм-канале «Метро. Повседневности» объяснили, почему машинисты иногда сами объявляют станции. Это связано с необходимостью задержать поезд, пока зайдут все пассажиры.

Сама по себе система оповещения с голосом диктора работает в автоматическом режиме и включается именно тогда, когда поезд прибывает на платформу и отходит от нее. Иногда машинист может включить оповещения вручную, чтобы подождать пассажиров. 

Новые поезда имеют улучшенную систему оповещения с двумя положениями переключателя дверей. 

Ранее в метрополитене объяснили, почему женщины не могут работать машинистами и почему в подземке дует ветер. Главные вопросы петербуржцев о работе метро «Собака.ru» собрала в этом материале. 

 


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