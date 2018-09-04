Герман Стерлигов отказался от «Хлеба и соли» в Петербурге. Цены в магазине снизились в три раза

Решение отказаться от бизнеса в городе Стерлигов принял после того, как его деловой партнер Валерий Омаров попал в тюрьму.

Напомним, первый магазин «Хлеб и соль» открыли в Петербурге 7 апреля. Стерлигов предлагал натуральные товары, которые привозил со своей слободы в Подмосковье. Стоимость самых простых продуктов, будь то буханка хлеба или молоко, просто зашкаливала. Однако прославилась лавка не благодаря этому, а после того, как у входа в магазин повесили гомофобную табличку, которая запрещала вход представителям ЛГБТ-сообщества.

Скандал завершился в июне прошлого года: магазин в Смольном переулке закрыли. Этому предшествовали обращение в полицию, блокировка постов в социальных сетях и бурная реакция общественности. В этом материале мы рассказываем обо всем по порядку: с чего начинал Стерлигов, как придумал хлеб по 1500 рублей и почему Петербург не принял идею нетерпимости.