Герман Стерлигов отказался от «Хлеба и соли» в Петербурге. Цены в магазине снизились в три раза
Одиозный предприниматель Герман Стерлигов, известный своими патриархальными взглядами, написал на своей странице «ВКонтакте», что разорвал отношения с петербургскими магазинами «Хлеб и соль», которые он ранее открывал.
Теперь продукты в магазинах, которые находятся на Смольном проспекте, проспекте Энгельса, в Ольгино и Энколово, по словам бизнесмена не одобрены «комитетом продовольственной безопасности Российского крестьянского собрания» (организация Стерлигова), а с их табличек исчезло его имя. К слову, цены на продукцию теперь снизились в три раза: хлеб вместо 750–1650 рублей, килограмм соли подешевел с 1500 до 250 рублей, а литр молока с 400 до 300 рублей.
«Вас травят как крыс под моим раскрученным брендом», — считает предприниматель.
Решение отказаться от бизнеса в городе Стерлигов принял после того, как его деловой партнер Валерий Омаров попал в тюрьму.
Напомним, первый магазин «Хлеб и соль» открыли в Петербурге 7 апреля. Стерлигов предлагал натуральные товары, которые привозил со своей слободы в Подмосковье. Стоимость самых простых продуктов, будь то буханка хлеба или молоко, просто зашкаливала. Однако прославилась лавка не благодаря этому, а после того, как у входа в магазин повесили гомофобную табличку, которая запрещала вход представителям ЛГБТ-сообщества.
Скандал завершился в июне прошлого года: магазин в Смольном переулке закрыли. Этому предшествовали обращение в полицию, блокировка постов в социальных сетях и бурная реакция общественности. В этом материале мы рассказываем обо всем по порядку: с чего начинал Стерлигов, как придумал хлеб по 1500 рублей и почему Петербург не принял идею нетерпимости.
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