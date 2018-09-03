Фоторепортаж: в Большом Меншиковском дворце после 15 лет реставрации открыли церковный павильон
После 15 лет реставрации в Большом Меншиковском дворце в Ораниенбауме открыли церковный павильон, сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф».
Павильон был создан в середине XVIII века и в свое время стал центром религиозной жизни Ораниенбаума, совместив в себе функции придворной и приходской церквей.
Реставраторы восстановили трехъярусный барочный иконостас с позолотой и посеребрением, воссоздали точные копии икон и настенные полотна.
В Царском селе впервые за 30 лет заработал красивейший Мраморный фонтан
На его бортах высадили 88 белых, голубых и розовых гортензий
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.