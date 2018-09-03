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Фоторепортаж: в Большом Меншиковском дворце после 15 лет реставрации открыли церковный павильон

После 15 лет реставрации в Большом Меншиковском дворце в Ораниенбауме открыли церковный павильон, сообщает пресс-служба ГМЗ «Петергоф».

Павильон был создан в середине XVIII века и в свое время стал центром религиозной жизни Ораниенбаума, совместив в себе функции придворной и приходской церквей.

Реставраторы восстановили трехъярусный барочный иконостас с позолотой и посеребрением, воссоздали точные копии икон и настенные полотна. 

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