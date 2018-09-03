Володарский мост, который начал сам разводиться после ремонта, снова отремонтируют

На Володарском мосту заменят оборудование, сообщает сайт госзакупок. Напомним, вечером 25 августа переправа начала самопроизвольно разводиться. Очевидцы сообщили, что он поднялся примерно на 30-40 сантиметров. Это спровоцировало массовые аварии.

Аукцион пройдет 21 сентября. На мосту «заменят элементы существующего оборудования системы подъема и разводки пролетного строения». Работы планируют завершить к 30 апреля следующего года.

По предварительным данным, причинами произвольной разводки могло стать то, что на переправу положили слишком тяжелый асфальт, что изменило нагрузку на крыло и пролет сам пришел в движение.

Также стало известно, что за некоторое время до инцидента на мосту работал техник. Выясняется, связаны ли его манипуляции с ЧП.