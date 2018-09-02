Фото: в сквере Довлатова установили памятную табличку
-
Фото: Борис Вишневский.
В Петербурге сквер между домами 15 и 17 на Загородном проспекте, что в апреле получил имя Сергея Довлатова, теперь имеет соответствующую табличку. Ее 2 сентября установил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, который был инициатором присвоения имени писателя безымянному садику.
«Нет никаких указателей, что сквер назван именем Довлатова, и проходящие мимо об этом не знают, – пояснил свою инициативу депутат. – Если вы обратите внимание, в городе почти нет таких указателей, и сейчас комитет по градостроительству — после того, как я к ним обратился за разрешением повесить эту табличку, – разработает общий регламент установки таких информационных досок на объектах благоустройства. Этот порядок будет утвержден, и тогда уже все скверы, имеющие названия, будут снабжать указателями».
-
Фото: Галина Артеменко
На изготовление таблички государственных средств в данном случае не понадобилось — она была сделана за счет инициаторов установки.
По словам депутата, сквер имеет моральное право носить имя писателя: историк Лев Лурье рассказывал ему, что Довлатов сюда ходил со своим фокстерьером много раз. «Наверное, даже выпивал здесь с друзьями», – понизив голос предположил депутат.
Открытие сопровождал концерт джазовой музыки и выступления у микрофона — писатель Валерий Попов вспоминал, как познакомился с мамой Довлатова и та отобрала у них бутылку спиртного, а актриса Лариса Дмитриева — о своей недавней поездке в Пушкинские горы, где, по ее словам, остановилось время — что заметно во всем: от покосившейся двери и мух, налипших на ленту в местном лабазе, до приема в пионеры (как бы они теперь ни назывались).
Сквер имени Сергея Довлатова открыли в апреле 2018 года. Писатель прожил в Петербурге в общей сложности более 30 лет, многие его произведения неразрывно связаны с городом, и Довлатов по праву считается петербургским писателем.
По материалам «Фонтанки».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.