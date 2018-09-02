В понедельник на Петербург опустится густой туман

В понедельник, 3 сентября, в Петербурге ожидается туман, сообщает главное управление МЧС по городу со ссылкой на синоптиков.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия существенно скажутся на видимости и безопасности на дорогах. Водителей просят быть предельно аккуратными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам рекомендуют взять с собой светоотражающие элементы, чтобы автомобилисты могли их заметить.

Ранее синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплый сентябрь: весь первый осенний месяц будет радовать петербуржцев хорошей погодой. Помимо этого петербургское лето-2018 вошло в десятку самых теплых за всю историю наблюдений за погодой.