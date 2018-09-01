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Фоторепортаж: как в Петербурге прошел День знаний

1 сентября по всему Петербургу прошли торжественные линейки с традиционными атрибутами: букетами цветов, растерянными первоклассниками и воздушными шарами.

В этом году горожанам повезло с погодой: столбик термометра поднялся до 20 градусов, без дождей. Всего 1 сентября свои двери открыли 683 школы, из них пять новых. По предварительным данным, за парты в этом году сядут 487 тысяч учеников, из них 58 тысяч первоклассников. 


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