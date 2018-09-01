На Конюшенной откроют «Клуб света»

В Петербурге открывают новое пространство «Клуб света» на Конюшенной площади, 2В. Площадкой нового заведения станут два этажа в дальней арке.

Pre-opening «Клуба света» пройдет в ночь на 2 сентября (начало в 23:00), на котором выступит токийский диджей Que Sakamoto — страстный коллекционер винила. Помимо него сыграют петербургские электронщики Ilevin & Krujk.

Создатели клуба обещают качественный звук, хорошую музыку и «уникальное световое решение».