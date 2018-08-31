Как в петербургской квартире под обоями нашли старейшую роспись в городе

Архитектор, блогер @archit_spb

Мы с другом проводим экскурсии по старому фонду и интересуемся архитектурой и интерьерами конца XIX – начала XX века. В архиве нам удалось найти интересные данные про один доходный дом, в котором не проводился капитальный ремонт. В него мы отправились и начали расспрашивать жильцов, не сохранилось ли в их комнатах что-то необычное.

Так мы познакомились с одной женщиной, которая пригласила нас к себе и рассказала о том, что квартира, в которой она живет, является частью некогда огромных апартаментов. Их занимал хозяин домовладения, которое находилось на территории его же фабрики. В советские времена здание было национализировано, и большая квартира была поделена на две, одна часть стала коммунальной, а ту, в которой мы были, занял известный географ с семьей. Его родственники живут здесь до сих пор – уже 100 лет. Им досталась часть парадных помещений, в частности, большая гостиная с дубовым потолком.

В старой прихожей сейчас размещается детская – комната эта 18 квадратов, с большим окном. Стены вместе с потолком там были побелены еще до войны, потом сверху наклеили обои, а когда хозяева начали их снимать, с ними отошла и побелка, и они обнаружили росписи. Краска использовалась высококачественная, из очень хороших пигментов. Роспись – ровесница дома, цифра на ней совпадает с датой постройки.

Краска стен потолка сохранилась оригинальная, по двум сторонам комнаты расположены канты с лентами, они отличаются друг от друга – на одной стороне написано «Этот дом должен принадлежать мне по праву, по чести», на другой – инициалы хозяина.

Планы у владельцев такие: они хотят сделать реставрацию с помощью знакомых специалистов, вернуть росписи первоначальный вид – всего от оригинала сохранилось 80%.

Ничего подобного раньше я не встречал, хотя посещал большое количество апартаментов старого фонда. Уникальность заключается в том, что роспись сделана по заказу хозяина, на его вкус. Это частичка истории, которая дошла до нас в очень хорошем состоянии, благодаря тому, что побелка стала консервантом и хорошо запечатала краски, не позволив им выгореть за сто с лишним лет.

Здание построил один из известнейших петербургских архитекторов в начале его блестящей карьеры. Люди там сейчас живут интеллигентные, образованные, поэтому находка представляла для них интерес. Так что можно порадоваться за них и быть уверенными, что она сохранится.