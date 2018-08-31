Во дворе спорткомплекса у «Старой деревни» нашли статуи Волка Забиваки
Во дворе спорткомплекса «Приморец» у «Старой деревни» нашли несколько фигур волков Забивак - символа прошедшего чемпионата мира по футболу. Их обнаружил журналист издания «Бумага» Егор Цветков.
Рядом с фигурами, которые во время чемпионата мира можно было встретить на улицах Петербурга, также находятся часы обратного отсчета старта Олимпийских игр в Сочи.
В комитете по физической культуре и спорту «Бумаге» объяснили, что скульптуры Волка Забиваки в ближайшее время переместят на объекты ЧМ. В Приморском районе они находятся «на временном хранении».
Напомним, сначала неизвестные похитили Забиваку еще до финала ЧМ с газона на Зеленогорском шоссе в поселке Солнечное. Ущерб оценили в 350 тысяч рублей. Затем сразу после окончания мундиаля пропала вторая фигура.
Фото: Егор Цветков
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