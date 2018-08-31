Во дворе спорткомплекса у «Старой деревни» нашли статуи Волка Забиваки

Во дворе спорткомплекса «Приморец» у «Старой деревни» нашли несколько фигур волков Забивак - символа прошедшего чемпионата мира по футболу. Их обнаружил журналист издания «Бумага» Егор Цветков.

Рядом с фигурами, которые во время чемпионата мира можно было встретить на улицах Петербурга, также находятся часы обратного отсчета старта Олимпийских игр в Сочи.