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Во дворе спорткомплекса у «Старой деревни» нашли статуи Волка Забиваки

Во дворе спорткомплекса «Приморец» у «Старой деревни» нашли несколько фигур волков Забивак - символа прошедшего чемпионата мира по футболу. Их обнаружил журналист издания «Бумага» Егор Цветков. 

Рядом с фигурами, которые во время чемпионата мира можно было встретить на улицах Петербурга, также находятся часы обратного отсчета старта Олимпийских игр в Сочи.

В комитете по физической культуре и спорту «Бумаге» объяснили, что скульптуры Волка Забиваки в ближайшее время переместят на объекты ЧМ. В Приморском районе они находятся «на временном хранении». 

Напомним, сначала неизвестные похитили Забиваку еще до финала ЧМ с газона на Зеленогорском шоссе в поселке Солнечное. Ущерб оценили в 350 тысяч рублей. Затем сразу после окончания мундиаля пропала вторая фигура. 


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Фото: Егор Цветков

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