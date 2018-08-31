В Петербурге запустили прогулки-аудиоспектакли с терапевтическим эффектом

В основе нет типичных для подобных экскурсий сюжетов или стандартной фактологии, основанной на истории или литературных произведениях. Главное — это создание настроения и погружение в определенное состояние, которое, по словам одного из участника проекта, создает легкий терапевтический эффект, что особенно чувствуется после тяжелого рабочего дня.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо приобрести билет, одеться по погоде и прийти в Михайловский сад за 10 минут до начала. Там участников встретит человек в желтой шапке — это не гид (в «Прогулке» их нет), а ориентир, за которым участники следуют на протяжении всего маршрута. Он выдаст наушники и поможет настроить звук, а также будет переключать аудио. В общей сложности прогулка длится 50 минут, а длина маршрута составляет полтора километра.