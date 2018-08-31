В Петербурге запустили прогулки-аудиоспектакли с терапевтическим эффектом
В Петербурге запустили проект «Прогулка», в котором любой желающий может отправиться на прогулку-аудиоспектакль по городу. Как рассказала «Собака.ru» одна из его основательниц, Ульяна Болдырева, идея о создании такого необычного формата экскурсии пришла к ней с подругой: «Мы довольно долго работали в офисе и, в процессе прогулок по Петербургу, нам захотелось творчества. Мы решили: почему бы не взять самое простое название и не сделать из него необычный формат знакомства с городом —легкий и быстрый, передающий атмосферу одного из его фрагментов».
В основе нет типичных для подобных экскурсий сюжетов или стандартной фактологии, основанной на истории или литературных произведениях. Главное — это создание настроения и погружение в определенное состояние, которое, по словам одного из участника проекта, создает легкий терапевтический эффект, что особенно чувствуется после тяжелого рабочего дня.
Чтобы попасть на экскурсию, необходимо приобрести билет, одеться по погоде и прийти в Михайловский сад за 10 минут до начала. Там участников встретит человек в желтой шапке — это не гид (в «Прогулке» их нет), а ориентир, за которым участники следуют на протяжении всего маршрута. Он выдаст наушники и поможет настроить звук, а также будет переключать аудио. В общей сложности прогулка длится 50 минут, а длина маршрута составляет полтора километра.
В наушниках будет звучать приятная музыка, которую специально для «Прогулки» создал петербургский диджей Kimbar. Его микс «соединяет Петербург прошлого с современной частью города». Участники услышат непринужденный монолог, который познакомит их с городом и поможет полностью переключиться на другую реальность.
Режиссер проекта Мария Лавренкова нашла команду единомышленников, в которую также вошел сценарист и визуализатор. В планах организаторов — перебраться в особняки и менять сценарии в зависимости от сезона. «Мы не хотим зацикливаться только на улице и планируем расширяться», — добавила Болдырева.
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