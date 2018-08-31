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На «Елизаровской» нашли парадную с советским авангардом и картинами в стиле Малевича и Кандинского

В доме на Ткачей, расположенном в районе станции метро «Елизаровская», находится необычная парадная, стены которой расписаны советскими плакатами и картинами в стиле Казимира Малевича и Василия Кандинского. На это обратило внимание издание The Village.

Фотографии выложила на своей странице в Instagram Ксения Сидорина (автор @mettlachtile). Дом был построен для рабочих текстильного завода в 1920-х годах. Стены в парадной, по словам Сидориной, расписал пожилой художник-обитатель дома. 

«Помимо росписей, на стенах есть распечатанные советские плакаты — как идеологические, так и рекламные. Все в хорошем состоянии, за стенами явно следят с любовью. В соседней парадной этого же дома висит только один плакат — „Не кури!“», — пишет автор поста.

Напомним, ранее в Петербурге при ремонте детской комнаты нашли 100-летние росписи на стенах. 


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