Петербургское лето-2018 вошло в десятку самых теплых за всю историю

Уходящее лето вошло в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Петербурге.

Сотрудники Гидрометцентра отметили, что ясная и жаркая погода пришла в Петербург уже с апреля, а май в этом году стал самым теплым за последние 100 лет — среднесуточная температура превысила 15 градусов выше ноля. Осадки наблюдались 41 день, для сравнения в 2017 году было 60 дождливых летних дней. К слову, прошлое петербургское лето стало самым холодным за последние 24 года.

Напомним, из-за аномально высоких температур на набережной реки Мойки даже разрослась дикая тыква, а горожане открыли для себя новые места для пляжного отдыха. Одним из них стало озеро Донцо, которое пользователи сети называют не иначе как «петербургскими Сейшелами». А все из-за уникального аквамаринового цвета воды и белоснежного песка.

Фото: @smelov.photo

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