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В Петербурге для поисково-спасательной службы закупят беспилотники

Комитет по законности, правопорядку и безопасности планирует приобрести два беспилотных летательных аппарата для петербургской поисково-спасательной службы, сообщает «Петербургский дневник».

По словам главы комитета Леонида Богданова, в городе круглый год актуальна проблема спасения людей на воде из-за большой площади водной акватории. 

«Чтобы своевременно и четко реагировать, у нас должны быть соответствующие технические возможности», - рассказал он журналистам. 

При этом речь идет не просто о беспилотниках, а о целых спасательных станциях, которые смогут поднимать в воздух большие грузы. 


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