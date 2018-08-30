В Петербурге для поисково-спасательной службы закупят беспилотники

Комитет по законности, правопорядку и безопасности планирует приобрести два беспилотных летательных аппарата для петербургской поисково-спасательной службы, сообщает «Петербургский дневник».

По словам главы комитета Леонида Богданова, в городе круглый год актуальна проблема спасения людей на воде из-за большой площади водной акватории.

«Чтобы своевременно и четко реагировать, у нас должны быть соответствующие технические возможности», - рассказал он журналистам.

При этом речь идет не просто о беспилотниках, а о целых спасательных станциях, которые смогут поднимать в воздух большие грузы.