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Смольный разрешил «Максидому» сделать из завода им. Калинина креативное пространство с прогулочной зоной

  • Член совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич и директор по развитию Николай Евневич

«Максидом» сможет реконструировать завод имени Калинина под торговлю и креативные пространства. Такое решение 30 августа приняла комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) под председательством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина. 

Ранее в эксклюзивном интервью для «Собака.ru» члены совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич и директор по развитию Николай Евневич рассказали, что в дореволюционных корпусах завода им. Калинина их компания планирует создать офисы-лофты, рестораны и кафе.

Помимо этого на территории будущего кластера появится новый гипермаркет «Максидом» с подземным паркингом. Историческая же часть пространства останется прогулочной - с живописной зеленой зоной.

Фото: Валентин Блох, Алексей Сорпов


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