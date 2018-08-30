Смольный разрешил «Максидому» сделать из завода им. Калинина креативное пространство с прогулочной зоной

«Максидом» сможет реконструировать завод имени Калинина под торговлю и креативные пространства. Такое решение 30 августа приняла комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) под председательством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Ранее в эксклюзивном интервью для «Собака.ru» члены совета директоров сети «Максидом» Мария Евневич и директор по развитию Николай Евневич рассказали, что в дореволюционных корпусах завода им. Калинина их компания планирует создать офисы-лофты, рестораны и кафе.