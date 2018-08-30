Фоторепортаж: в «Порту Севкабель» появился действующий 5-метровый маяк, построенный детьми

В «Порту Севкабель» студия архитектуры и искусств «Общество юных архитекторов» построила 5-метровый действующий маяк со смотровой площадкой. Фотографии сооружения публикуют в соцсетях. Внутри маяка находится прожектор для ночной подсветки.



Организаторы Организаторы проекта запустили сбор средств на закупку строительных материалов еще в начале августа. Маяк строили дети от 5 до 16 лет в течение шести дней. Как ранее нам рассказали в студии, проект рассчитан на то, чтобы юные петербуржцы смогли почувствовать себя незаменимыми участниками важного процесса и сделать то, что по силам в юном возрасте: поработать шуруповертами, молотками и пилами, покрасить, пошкурить или протестировать конструкцию, которая, как уверяют в «Обществе юных архитекторов», точно простоит несколько лет.