Власти Петербурга одобрили строительство храма на Канонерском острове

Комиссия по землепользованию и застройке во главе с вице-губернатором Игорем Албиным одобрила строительство храма на Канонерском острове, сообщил «Фонтанке» источник, присутствовавший на заседании.

Открытые слушания прошли 16 июля, после чего в администрацию поступило множество обращений со стороны активистов и неравнодушных граждан (в этом материале мы поговорили о ситуации вокруг сквера с местными жителями).

Напомним, парк, который тянется узкой полосой от Путиловской набережной к другому берегу Канонерского острова, закончили благоустраивать всего полгода назад, в том числе посадили новые саженцы и установили новые скаймейки. Там же находятся две спортивные площадки.

Проект пятиглавой церкви разработала архитектурная мастерская «Вега». Она будет рассчитана на 300 прихожан, также предусмотрено строительство часовни, звонницы и парковки на 18 мест. Заказчиком проекта является Николай Иванович Головкин, он же архимандрит Нектарий. В прошлом — бывший глава комитета защиты культуры, организованного покойным митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым). Настоятелем прихода пока еще несуществующего храма на Канонерском Нектарий был назначен в 2016 году.