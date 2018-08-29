Стало известно, когда почти на год закроют «Маяковскую»

Станцию метро «Маяковская» закроют на капитальный ремонт в 2020 году, сообщает «Петербургский дневник».

По планам метрополитена, станцию будут ремонтировать в течение 11 месяцев. Помимо этого в ближайшие годы планируют закрыть на капитальный ремонт станцию «Технологический институт».

Генеральный проект по ремонту «Маяковской» уже готов и проходит экспертизу. Станция метро «Маяковская» была открыта 3 ноября 1967 года.

После окончания чемпионата мира по футболу на ремонт, который будет длиться почти год, закроют станцию метро «Академическая».