18+

Финский залив позеленел

Финский залив окрасился в изумрудные тона. Как объясняют специалисты, виной всему цианобактерии сине-зеленых водорослей. Из-за жаркого лето водоросли активно размножались в теплой воде. При отмирании растения выделяют токсины, из-за которых погибают млекопитающие и птицы. Так, например, в водоемах Петербурга этим летом массово умирали утки.

Напомним, в конце июля горожане нашли семь мертвых птиц в реке Новая в Кировском районе. Позже активисты принесли к приемной депутата мертвых уток с призывом спасти водоем от экологической катастрофы. В конечном итоге экспертиза показала, что причиной гибели уток стало отравление сине-зелеными водорослями. 

Специалисты рекомендовали горожанам не прикармливать уток, чтобы они выбирали для жизни пригородные пространства.

Фото: Евгений Илецкий


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров