Финский залив позеленел
Финский залив окрасился в изумрудные тона. Как объясняют специалисты, виной всему цианобактерии сине-зеленых водорослей. Из-за жаркого лето водоросли активно размножались в теплой воде. При отмирании растения выделяют токсины, из-за которых погибают млекопитающие и птицы. Так, например, в водоемах Петербурга этим летом массово умирали утки.
Напомним, в конце июля горожане нашли семь мертвых птиц в реке Новая в Кировском районе. Позже активисты принесли к приемной депутата мертвых уток с призывом спасти водоем от экологической катастрофы. В конечном итоге экспертиза показала, что причиной гибели уток стало отравление сине-зелеными водорослями.
Специалисты рекомендовали горожанам не прикармливать уток, чтобы они выбирали для жизни пригородные пространства.
Фото: Евгений Илецкий
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.