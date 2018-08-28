МЧС предупреждает о грозах и густом тумане

Пресс-служба регионального ГУ МЧС предупреждает о грозах в Ленобласти 29 августа. Более того, ночью и ранним утром возможен густой туман, так что видимость на дороге может приближаться к нулю. Водителей просят быть максимально аккуратными.

Температура воздуха днем в регионе составит 17-22 градуса выше нуля. Атмосферное давление без существенных изменений.

В Петербурге в среду ожидается до 21 градуса тепла. В конце дня возможны дожди, ночью и утром местами туманы.