В Ленобласти есть свои Сейшелы, пустыня Сахара и Ниагарский водопад. Мы не шутим — вот они!
Чтобы искупаться в лазурной воде, увидеть водопад или побродить по пустыне, совсем необязательно ехать далеко – альтернатива лучшим курортам мира есть в Ленинградской области. Нет, мы не шутим! Выбрали семь самых красивых мест недалеко от Петербурга, которые нужно успеть увидеть в последние теплые дни этого года.
Озеро Донцо
Карьер в районе деревни Донцо этим летом прозвали «петербургскими Сейшелами» за ярко-бирюзовую чистую воду и белоснежный песок. Отсюда берет начало река Оредеж. Даже в будние дни на озеро приезжает очень много горожан, а добраться до него можно только на машине — общественный транспорт сюда не ходит. Дорога из Петербурга займет около 1,5-2 часов.
Фото: @yakovkazeev, @zaseka, @ksusha.mark
Гатчинские гейзеры
Своя Камчатка у нас тоже есть: 1,5-метровые фонтаны бьют из земли недалеко от деревни Корпиково Гатчинского района. Явление это не природное, а рукотворное: скважины появились, так как здесь проходили бурильные работы — искали дополнительные источники воды, но вскоре места признали неперспективными.
Добраться до них можно на автомобиле: нужно ехать по Корпиковскому шоссе до Корпиково и повернуть на грунтовую дорогу налево, не доезжая до моста. Потом добраться до садоводства, а далее – по тропинкам в лес.
Фото: @khlibyk, @slayc0re
Тосненский водопад
Самый большой водопад Ленинградской области называют «Мини Ниагарой» из-за схожей подковообразной формы. Его ширина составляет 30 метров, а высота — 2-3 метра. Появился он 11 000 лет назад, геологи находили здесь трилобитов — вымерший класс морских членистоногих. Тосненский водопад является частью Саблинского заповедника. Добраться до него можно на автомобиле меньше чем за час, чуть дольше получится на электричке: нужно будет доехать до станции Саблино, а оттуда на автобусе до реки Тосны.
Фото: @sergeiphototravel, @startseva_ksu, @geo_metka
Пустыня Каннельярви
Поселок Каннельярви находится в 1,5 часах езды на электричке от Петербурга, а в его лесах прячется настоящая пустыня. Там сняла фотопроект «Усугубление кризиса» берлинская художница Жоана Келер — и только благодаря ей это удивительное место стало известно многим горожанам. На карте оно не отмечено, так что искать можно по геоточке.
Фото: Жоана Келер
Липовское озеро
На территории Кингисеппского района в северной части Кургальского полуострова есть единственное в Ленобласти соленое озеро. Его называют «маленьким морем», хотя на деле оно не такое уж и маленькое: длина его береговой линии — 7 км, глубина — до 6 метров. Пляж здесь песчаный, а вокруг растут сосны. Местная вода считается лечебной, а в ее глубине водятся камбала и минога. Ехать до него придется на автомобиле около двух часов.
Фото: @overmdb, @s.stalmakova, @pereslavtsevat
Оредежские пещеры
Своды Оредежских пещер недалеко от деревни Борщево напоминают о готической архитектуре – именно этим, а еще узорами песка разных оттенков на стенах они отличаются от других подобных мест. До революции здесь добывали материалы для стекольного завода, но предприятие давно закрыли, и сейчас сюда приезжают только любители природы. На автомобиле придется ехать 120 км, а на электричке — 2,5 часа до станции Оредеж и еще 5 км пешком.
Фото: @strekozzy, @stalker_ivangorod, @piter_swan
Лабиринт на острове Крутояр
Недалеко от Выборга есть остров Крутояр, на котором сохранился загадочный древний лабиринт внушительного размера – почти 10 на 8 метров. Впервые он был описан в 1913 году, а время его создания в разных источниках варьируется от неолита до Средневековья. Через него проходили рыбаки и мореходы перед отправлением в плаванье: считалось, что это приносит им удачу. Добираться до лабиринта придется по воде: путь от Выборга – 56 километров.
Фото: @frolench
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