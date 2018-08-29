В Ленобласти есть свои Сейшелы, пустыня Сахара и Ниагарский водопад. Мы не шутим — вот они!

Гатчинские гейзеры

Своя Камчатка у нас тоже есть: 1,5-метровые фонтаны бьют из земли недалеко от деревни Корпиково Гатчинского района. Явление это не природное, а рукотворное: скважины появились, так как здесь проходили бурильные работы — искали дополнительные источники воды, но вскоре места признали неперспективными.

Добраться до них можно на автомобиле: нужно ехать по Корпиковскому шоссе до Корпиково и повернуть на грунтовую дорогу налево, не доезжая до моста. Потом добраться до садоводства, а далее – по тропинкам в лес.

Фото: @khlibyk, @slayc0re