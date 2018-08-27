IKEA откроет в Петербурге первый магазин малого формата

IKEA откроет первый магазин малого формата в Петербурге. Дизайн-студия шведского бренда разместится в торгово-развлекательном комплексе «Атлантик Сити».

Планируется, что новый магазин откроется в октябре 2018 года. «Открытие дизайн-студии кухонь и гардеробов в Петербурге — большое событие, ведь благодаря новому магазину мы повысим доступность предложения IKEA для многих петербуржцев. Посетители смогут увидеть и приобрести готовые интерьерные решения, пообщаться с экспертами по обустройству дома, которые с удовольствием поделятся своим опытом и идеями», — рассказал директор магазина «IKEA Парнас» Михаил Киянов.

Кроме того, в новом магазине можно будет оформить доставку и приобрести товары из интернет-магазина. Отмечается, что подобный формат пользуется популярностью у москвичей. В Дизайн-студии IKEA в ТЦ «Авиапарк» в Москве уже создали более 900 гардеробов и 1 тыс. кухонь. В сообщении отмечается, что компания планирует протестировать новые форматы продаж в Петербурге и других городах.

По материалам «ДП»