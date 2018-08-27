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В петербургских водоемах продолжают гибнуть утки

Петербуржцы обратили внимание на мертвых уток в пруду парка Новознаменка на улице Чекистов. Об этом они сообщили в группе «ДТП и ЧП». Помимо птиц они заметили большое количество тины. 

Это далеко не первый подобный случай в городе: в конце июля горожане нашли семь мертвых птиц в реке Новая в Кировском районе. Позже активисты принесли к приемной депутата мертвых уток с призывом спасти водоем от экологической катастрофы. В конечном итоге экспертиза показала, что причиной гибели уток стало отравление сине-зелеными водорослями. 

Специалисты рекомендовали горожанам не прикармливать уток, чтобы они выбирали для жизни пригородные пространства.


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