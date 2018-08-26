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«Ночью и утром дождь»: в МЧС рассказали о погоде в понедельник

В МЧС по Петербургу рассказали, какую погоду ожидать горожанам в понедельник, 27 августа. Ночью и утром возможен небольшой дождь и облачность. Днем осадков не ожидается.

Ветер будет достигать 4-9 метров в секунду, атмосферное давление слабо повысится. Воздух днем прогреется до 20 градусов тепла. Никаких неблагоприятных или опасных метеорологических явлений не прогнозируется. 

Прошлая рабочая неделя в Петербурге началась с сильного ветра, который валил деревья им дорожные знаки. 21 августа ветер, который достигал 15 – 18 метров в секунду, сорвал строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих, несколько человек оказались в больнице.


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