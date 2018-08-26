Фото дня: петербуржцев предупредили о сбросе снега в конце августа

«Просто Питер. Просто август. Такое суровое лето по мнению коммунальщиков». Скорее всего, сотрудники ЖКХ проводят ремонтные работы на крыше и поставили первое ограждение, которое попалось им под руку.

В субботу и воскресенье в Петербурге прошли дожди, но снега пока не ожидается.