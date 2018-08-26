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Фото дня: петербуржцев предупредили о сбросе снега в конце августа

На одной из улиц Петербурга горожане заметили интересно ограждение с надписью: «Осторожно! Сброс снега!». Жителей города позабавило, что такое объявление сделано в конце августа. 

 

 

 

«Просто Питер. Просто август. Такое суровое лето по мнению коммунальщиков». Скорее всего, сотрудники ЖКХ проводят ремонтные работы на крыше и поставили первое ограждение, которое попалось им под руку.

В субботу и воскресенье в Петербурге прошли дожди, но снега пока не ожидается.

 


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