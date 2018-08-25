В минувший четверг, 23 августа, в Гатчинском районе Ленинградской области сгорела заброшенная усадьба Руново, некогда принадлежавшая предку Пушкина Абраму Ганнибалу. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Как сообщили спасатели, на тушение пожара в нежилом доме на 250 квадратных метров ушёл час. В пресс службе Гатчинского района подтвердили, что речь идёт об усадьбе Руново. Однако местные жители свидетельствовали СМИ, что усадьба загорелась в четыре утра, и «спасатели не решились тушить дом сразу. Ждали, пока огонь ослабеет. Конструкции проливали около 10 часов». Насколько сильно пострадало историческое здание после пожара пока неизвестно.

В советское время в усадьбе находилась туберкулезная больница. До 2015 года много лет пустовавшее помещение находилось на балансе муниципального района и не дождалось начла реставрации намечавшееся на 2019 год. В усадьбе Руново собирались провести работы по сохранению главного дома усадьбы, подготовки предмета охраны и проекта границ охранной территории.

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