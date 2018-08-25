Смольный снова разрешит водителям разворачиваться на Выборгской набережной

С 26 августа власти Петербурга разрешат водителям разворачиваться на Выборгской набережной около Кантемировского моста. Об этом сообщает «Дирекция по организации дорожного движения». Ранее петербургские водители вырвали столбики-ограничители и проезжали по привычному пути, не взирая на запрет. Не выдержав напора, власти вернули автомобилистам проезд.

Ограничение на этом участке вступило в силу 13 августа. В Дирекции были уверены, что это позволит снизить аварийность и увеличить пропускную способность. При этом водителям приходилось ехать лишние три километра. В итоге такое решение вызвало множество нареканий со стороны водителей, а также огромные пробки.