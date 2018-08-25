Власти представили жителям Петербурга проект строительства ВСД
Власти Петербурга представили жителям Московского, Невского и Фрунзенского районов, через которые будет проложено около 10 км Восточного скоростного диаметра (ВСД), проекты планировки будущей скоростной магистрали. На данный момент ожидаются результаты публичных слушаний.
ВСД соединит уже действующую платную дорогу (ЗСД) и кольцевую трассу. Предполагается, что большая часть магистрали пройдет вдоль железнодорожных путей через промышленные районы Петербурга. Исполнительные органы власти уже согласовали проекты, формально теперь — дело за петербуржцами.
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Автор: компания «Институт Стройпроект»
От Благодатной улицы магистраль будут строить под Митрофаньевским шоссе (которое уже сейчас поднято на эстакаду) и Новоизмайловским проспектом – в будущем он тоже пройдет над землей. Затем ВСД в виде единой эстакады с двухсторонним движением пройдет над Варшавской улицей и Московским проспектом с южной стороны от железнодорожной линии. Над Московским ВСД по высоте будет находиться практически на уровне существующего железнодорожного путепровода, что, по мнению разработчиков, не ухудшит визуального восприятия Московских триумфальных ворот.
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Автор: компания «Институт Стройпроект»
Далее трасса будет пролегать в северо-восточном направлении до Витебского проспекта. ВСД также пройдет рядом со станцией метро «Волковская» и приведет еще к одному транспортному узлу, в районе перспективной пробивки Софийской улицы. Дальше платная дорога проследует до другой берега Невы к последнему на втором участке транспортному узлу около Ладожского вокзала, на пересечении с перспективной пробивкой улицы Седова.
Способ переправы через Неву городские власти еще не выбрали - тоннель или мост. Главным критерием выбора будет стоимость проекта. Проекты ВСД представлены на стендах в районных администрациях. Любой желающий может высказать свои замечания к ним, а также предложения.
«По материалам Фонтанки.ру»
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