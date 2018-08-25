Власти представили жителям Петербурга проект строительства ВСД

Власти Петербурга представили жителям Московского, Невского и Фрунзенского районов, через которые будет проложено около 10 км Восточного скоростного диаметра (ВСД), проекты планировки будущей скоростной магистрали. На данный момент ожидаются результаты публичных слушаний.

ВСД соединит уже действующую платную дорогу (ЗСД) и кольцевую трассу. Предполагается, что большая часть магистрали пройдет вдоль железнодорожных путей через промышленные районы Петербурга. Исполнительные органы власти уже согласовали проекты, формально теперь — дело за петербуржцами.