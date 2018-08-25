Три петербургских здания стали памятниками культурного наследия

Смольный признал три петербургских дома архитектурными памятниками. Ими стали дома 18 и 19 веков постройки. На улице Чайковского это: Придворно-прачечный дом и Новый придворно-служительский дом. Здания и ранее являлись охраняемыми объектами и входили в состав единого комплекса Главного дворцового управления на Прачечном дворе.

Также объектом культурного наследия регионального значения стал особняк В. И. Турчаниновой. Он находится на Среднем проспекте Васильевского острова. Строение в два этажа появилось в начале 19 века. Несколько раз дом перестраивали под разные нужды. В 2018 году оно было передано в пользование трехзвездочного отеля. В данный момент оно перешло к «Центру АРТ-Сайгон». Его город передал на условиях концессии.

Ранее мы писали, что совет по сохранению культурного наследия признал деревянный «Дачный дом» конца 19 века на Софийской улице 5, важной архитектурной ценностью. Скоро он станет памятником регионального значения.