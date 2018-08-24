В день памяти жертв блокады петербуржцы прочтут их имена в Русском музее и Эрмитаже

8 сентября с 12:00 до 18:00 жители города зачитают списки с именами жертв блокады Ленинграда. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. Инициативная группа «Комитет 8 сентября» призывает жителей города в день, когда кольцо замкнулось, вспомнить о жертвах и помянуть погибших поименно, «благо имена, фамилии и адреса большинства из них известны».

Прочитать списки погибших можно на 30 площадках города, в их число входит Эрмитаж, Русский музей, дворы Капеллы, сад Фонтанного дома и многие другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте мероприятия. Организаторы отмечают, что «Традиции отмечать мрачную годовщину начала блокады у нас нет, хотя она и внесена в список общегородских памятных дат. Надеемся, что День Памяти станет традицией, ведь именно память делает нас людьми».

Также, через сайт, в разделе «принять участие» можно найти списки погибших по своему дому или району и провести там же памятную акцию.