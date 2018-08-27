Фоторепортаж: на вершину Московских ворот пустили людей — впервые за 15 лет
В 2018 году Московским Триумфальным воротам исполняется 180 лет, а Московскому району — 100. В честь юбилеев памятник открыли для посетителей впервые за 15 лет. Публикуем уникальные кадры и вспоминаем историю создания ворот.
Юбилей Московских ворот и Московского района
15 лет Московские ворота стояли закрытыми для посещения — и столько же еще простоят. Это самый большой памятник из чугуна в мире и, возможно, самый красивый — он напоминает портик древнегреческого храма. На фризе расположены 29 фигур гениев Победы и восемь скульптур военных трофеев — их копию можно рассмотреть на платформе станции «Московские ворота». Верхнюю часть памятника поддерживают 12 колонн дорического ордера, в одной из которых спрятана винтовая лестница — ее используют для обслуживания памятника. По ней мы и поднялись на высоту 23 метров.
Последний раз дверь ворот открывали во время реставрационных работ к 300-летию Петербурга. Ухаживающий за памятником Музей городской скульптуры пустил нас в честь юбилея Московского района — ему исполняется 100 лет. Свинцовая дверь поддалась только с третьего раза, а лестница слишком узкая и крутая — организовать массовые экскурсии для горожан невозможно.
Как ставили ворота
В XVIII веке здесь находилась городская застава: отсюда начиналась дорога на Москву. Но тогда проспект назывался Царскосельским, а в народе — первой каретной улицей: среди въезжающих было много почтенных господ, которые могли позволить себе такой экипаж.
Идея установить огромные парадные ворота в этом месте принадлежит Екатерине II. Спустя полвека ее решили реализовать, добавив еще один смысл — отметить победу России в войнах с Турцией и Персией вместе с подавлением восстания в Польше. Так в 1834 году приступили к строительству не просто Московских, но еще и Триумфальных ворот.
Как устроены ворота
Это сегодня Московские ворота стоят на клумбе, которую объезжают машины и автобусы, а по первому проекту архитектора Василия Стасова между средними колоннами катились экипажи, между боковыми — обозы, а последние отводились пешеходам.
Монумент стал самым большим строением из чугуна в мире: около 23 метров в высоту и 36 в ширину, а общий вес — 985 тонн. В Российской Империи было много рудных разработок и заводов по выплавке — могли себе позволить. Именно на этом материале остановили выбор, так как сочли его устойчивым к погодным условиям Петербурга.
Строительство началось так: вырыли котлован, заложили монеты императорской фамилии и камни с их именами, затем положили четырехметровый каменный фундамент. Блоки колонн, антаблемент, аттик и фигуры военных трофеев отлили на Александровским чугунолитейным заводе, а затем доставили на площадь. Крышу покрыли листовой медью. И последний этап — окрашивание. 16 октября 1838 года торжественно открыли новую и главную достопримечательность Московской заставы.
Демонтаж и восстановление
Когда на Московском проспекте появились трамваи, оказалось, что ворота мешают их движению. В 1936 году их разобрали и планировали перевезти в новый парк неподалеку — будущий парк Победы. Но внезапно началась война, которая перевернула все: чугунные цилиндры колонн стали использовать как заграждения против танков, разобранные фигуры увезли на склады Русского музея и Академии художеств, а Московский проспект превратили в одну из основных фронтовых магистралей.
После войны район начали благоустраивать. Восстановление Московских ворот доверили архитектору-реставратору Евгении Петровой и в 1961 году памятник поставили на прежнее место. Вернуть первоначальный вид не получилось — за время боевых действий многие детали были потеряны. А еще убрали скандальную часть посвятительной надписи про «усмирение» Польши — на тот момент она была частью Социалистического блока. Но во время реконструкции 2003 года воротам вернули довоенный облик.
Сегодняшний день
Сегодня за Московскими воротами присматривает музей городской скульптуры. Вместе с администрацией Московского района они готовятся к 180-летию монумента — 16 октября состоится большой праздник, на котором актеры в военной форме и на лошадях изобразят историческое событие 1878 года — возвращение гвардии после войны с Турцией.
Текст: Ксения Чапкевич
Фото: Никита Мурузин
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