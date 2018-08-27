Фоторепортаж: на вершину Московских ворот пустили людей — впервые за 15 лет

Юбилей Московских ворот и Московского района

15 лет Московские ворота стояли закрытыми для посещения — и столько же еще простоят. Это самый большой памятник из чугуна в мире и, возможно, самый красивый — он напоминает портик древнегреческого храма. На фризе расположены 29 фигур гениев Победы и восемь скульптур военных трофеев — их копию можно рассмотреть на платформе станции «Московские ворота». Верхнюю часть памятника поддерживают 12 колонн дорического ордера, в одной из которых спрятана винтовая лестница — ее используют для обслуживания памятника. По ней мы и поднялись на высоту 23 метров.

Последний раз дверь ворот открывали во время реставрационных работ к 300-летию Петербурга. Ухаживающий за памятником Музей городской скульптуры пустил нас в честь юбилея Московского района — ему исполняется 100 лет. Свинцовая дверь поддалась только с третьего раза, а лестница слишком узкая и крутая — организовать массовые экскурсии для горожан невозможно.