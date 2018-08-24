Внутреннее пространство Гостиного двора откроется для всех желающих на один день
26 августа, во внутреннем пространстве Большого Гостиного двора пройдет фестиваль «Живые улицы». На площадке будут организованы зоны для спорта, игр и творчества, парковки переделают в лужайки со скамейками, а автомобильные проезды — в велосипедные маршруты.
На фестивале можно будет обменяться книгами и растениями, для этого будет выделена специальная зона с ярмаркой городского садоводства на которой будут проводится тематические лекции. Также на фестивале выступят музыканты и танцоры.
Начало в 12.00, вход свободный. до 20:00. Попасть во двор можно со стороны Невского проспекта, 35. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
Пространство Гостиного двора в основное время обычно закрыто для посетителей.
Фото: «livingstreets.ru»
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