Петербург ожидают дождливые выходные
В субботу и воскресенье в Петербург придут дожди, говорят синоптики Северо-Западного Гидрометцентра. 25 августа небо с самого утра затянет облаками, осадки ожидаются днем.
Несмотря на дожди, погода в Петербурге будет тепла - ночью до +15 градусов, днем до +23 градусов. Примерно такая же картина ожидается в воскресенье.
Напомним, рабочая неделя в городе началась с сильного ветра, который валил деревья и дорожные знаки. 21 августа стихия сорвала строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих, несколько человек пострадали.
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