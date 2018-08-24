Петербург ожидают дождливые выходные

В субботу и воскресенье в Петербург придут дожди, говорят синоптики Северо-Западного Гидрометцентра. 25 августа небо с самого утра затянет облаками, осадки ожидаются днем.

Несмотря на дожди, погода в Петербурге будет тепла - ночью до +15 градусов, днем до +23 градусов. Примерно такая же картина ожидается в воскресенье.

Напомним, рабочая неделя в городе началась с сильного ветра, который валил деревья и дорожные знаки. 21 августа стихия сорвала строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих, несколько человек пострадали.