«Хлеба и зрелищ народу?»: уличный художник Миша Маркер создал новую серию работ
Уличный художник Миша Маркер выложил на своей странице «ВКонтакте» новую серию работ, которая называется «Знаки препинания».
Пользователи интересуются, где именно находятся плакаты, но художник не раскрывает их местоположение намерено.
«Контакты не публикую, чтобы работы повисели подольше. Эта серия адресована людям и обществу, как и все мои плакаты. У них разный срок жизни - от нескольких часов до пары недель. Не знаю, от чего это зависит, но точно не от содержания и посыла», - рассказал Маркер «Собаке.ru».
Художник добавил, что планирует выйти за пределы афишных стендов.
В конце июня Миша Маркер повесил на Лиговском проспекте свою работу «Карцер». Там изображена птица, похожая на ракету, которая застряла в клетке и не может пробиться к звездам. Очертания клетки очень похожи на деловой костюм. Плакат напоминает о ситуации, которая происходит с Пулковской обсерваторией.
Маркер - автор плакатов «Мечтаешь?» и «Нам билбордов не хватит спрашивать».
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