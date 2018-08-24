«Хлеба и зрелищ народу?»: уличный художник Миша Маркер создал новую серию работ

Пользователи интересуются, где именно находятся плакаты, но художник не раскрывает их местоположение намерено.

«Контакты не публикую, чтобы работы повисели подольше. Эта серия адресована людям и обществу, как и все мои плакаты. У них разный срок жизни - от нескольких часов до пары недель. Не знаю, от чего это зависит, но точно не от содержания и посыла», - рассказал Маркер «Собаке.ru».

Художник добавил, что планирует выйти за пределы афишных стендов.