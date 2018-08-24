В Петербурге начнут ремонтировать два моста. Движение будет ограничено

25 августа, по сообщению пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест», в Петербурге начнется ремонт на Белинском и Сампсониевском мосту. Рабочие будут делать замену асфальтобетонного покрытия на объектах. В связи с этим движение транспорта будет ограничено.

Так, с 25 по 27 августа будет установлено ограничение движения по крайней правой полосе движения от улицы Белинского к площади Белинского, а с 28 по 30 августа — в обратном направлении. Ремонтные работы на Сампсониевском мосту продлятся с 27 августа по 16 сентября.

Ранее мы писали, что 155 по счету «Газель» не смогла проехать под «мостом глупости» в Петербурге.