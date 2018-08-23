155 по счету «Газель» не смогла проехать под «мостом глупости» в Петербурге
Под знаменитым «мостом глупости» на Софийской улице, юбилейная 155 «Газель» попала в нелепую аварию. Об очередной попытке проехать через низкий мост 23 августа сообщают пользователи соцсетей. «Твиттер» страница переправы также обновила «счетчик».
Привет, Петербург!— Мост глупости (@FoolsBridge) 23 августа 2018 г.
У нас 155я Газель не прошла под Мостом глупости! pic.twitter.com/OLOF9svg4s
У машины снесло тент и помяло кузов. Интернет-пользователи ждут круглого числа в 200 упрямцев.
Ранее мы писали, что 27 мая в День города мост поймал под собой 150-ю «Газель». В июле администрация Петербурга покрасила балку, об которую все бьются, светоотражающими бело-красными полосками во всю длину с обеих сторон моста, а также обновила все знаки. Но самонадеянных водителей это не останавливает.
Фото: «vk.com/spb_today»
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