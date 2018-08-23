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155 по счету «Газель» не смогла проехать под «мостом глупости» в Петербурге

Под знаменитым «мостом глупости» на Софийской улице, юбилейная 155 «Газель» попала в нелепую аварию. Об очередной попытке проехать через низкий мост 23 августа сообщают пользователи соцсетей. «Твиттер» страница переправы также обновила «счетчик».

 

 

У машины снесло тент и помяло кузов. Интернет-пользователи ждут круглого числа в 200 упрямцев.

Ранее мы писали, что 27 мая в День города мост поймал под собой 150-ю «Газель». В июле администрация Петербурга покрасила балку, об которую все бьются, светоотражающими бело-красными полосками во всю длину с обеих сторон моста, а также обновила все знаки. Но самонадеянных водителей это не останавливает.

Фото: «vk.com/spb_today»


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