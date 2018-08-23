Власти Петербурга выгнали торговцев с «Аллеи парящих зонтиков»
Чиновники Смольного выгнали несколько нестационарных торговых точек с «Аллеи парящих зонтиков», пишет «Фонтанка». Сотрудники комитета по контролю за имуществом забрали у предпринимателей две автолавки и киоск по приготовлению вафель.
В Смольном пояснили, что у торговцев не было разрешений на установку нестационарных точек. Кроме того, на одну из автолавок пожалуются в полицию — уезжая, она задела сотрудника комитета.
Инсталляция «Аллея парящих зонтиков» открылась в Соляном переулке 4 августа. Колонны конструкции, на которой держатся зонты, обшили зеркальным пластиком для создания эффекта исчезновения опор.
Напомним, деньги на создание инсталляции начали собирать в июне на краудфандинговой платформе Planeta. На тот момент было неясно, появится ли аллея в этом году в центре города — у организаторов возникли проблемы с финансированием.
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