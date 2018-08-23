Власти Петербурга выгнали торговцев с «Аллеи парящих зонтиков»

Чиновники Смольного выгнали несколько нестационарных торговых точек с «Аллеи парящих зонтиков», пишет «Фонтанка». Сотрудники комитета по контролю за имуществом забрали у предпринимателей две автолавки и киоск по приготовлению вафель.

В Смольном пояснили, что у торговцев не было разрешений на установку нестационарных точек. Кроме того, на одну из автолавок пожалуются в полицию — уезжая, она задела сотрудника комитета.