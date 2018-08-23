Фото дня: рядом с домом на Полтавской улице выросли помидоры
Рядом с домом на Полтавской улице пророс куст помидора. Фотографиями поделились петербуржцы в социальных сетях.
«Борьба зеленых насаждений за выживание в каменных джунглях Полтавской улицы», — пишут горожане.
В конце июля на набережной Мойки разрослась тыква. Активисты предполагают, что овощи начали прорастать на улицах Петербурга из-за сильной жары.
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