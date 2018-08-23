Рейтинг: что петербуржцы чаще всего выбрасывают в канализацию
Петербургский «Водоканал» завершил ремонт канализационной насосной станции УРС-422, который проводился около трех месяцев. Авария на станции произошла из-за скопления нерастворимого мусора.
«Мусоропровод и трубопровод — разные вещи! Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях», — говорят представители «Водоканала».
Сотрудники составили рейтинг предметов, которые жители Петербурга чаще всего выбрасывают в канализацию:
- Тряпки;
- Влажные салфетки;
- Полиэтиленовые пакеты;
- Бытовой мусор;
- Доски, палки, ветки деревьев и кустарников.
Также в канализации находили велосипедные рамы, стулья, пуховики, ватники, кирпичи, автопокрышки, куски бетона, резиновые лодки, драгоценности, столовые приборы и телефоны.
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