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Рейтинг: что петербуржцы чаще всего выбрасывают в канализацию

Петербургский «Водоканал» завершил ремонт канализационной насосной станции УРС-422, который проводился около трех месяцев. Авария на станции произошла из-за скопления нерастворимого мусора.

«Мусоропровод и трубопровод — разные вещи! Смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, горожане вносят вклад в образование засоров на канализационных сетях», — говорят представители «Водоканала».

Сотрудники составили рейтинг предметов, которые жители Петербурга чаще всего выбрасывают в канализацию:

  1. Тряпки;
  2. Влажные салфетки;
  3. Полиэтиленовые пакеты;
  4. Бытовой мусор;
  5. Доски, палки, ветки деревьев и кустарников.

Также в канализации находили велосипедные рамы, стулья, пуховики, ватники, кирпичи, автопокрышки, куски бетона, резиновые лодки, драгоценности, столовые приборы и телефоны. 

 


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