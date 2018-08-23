В четверг в Петербурге будет тепло и без осадков

По словам синоптиков, в четверг, 23 августа, в Петербурге будет тепло и без осадков. Ожидается переменная облачность.

Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23 градусов тепла.

Атмосферное давление днем будет слабо понижаться.

Напомним, в начале недели на Петербург обрушился шквальный ветер, который повалил огромное количество деревьев, дорожных знаков, а также сорвал строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих.