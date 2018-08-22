В октябре на набережной Фонтанки обустроят пять километров велодорожек

По обеим сторонам набережной Фонтанки, на участке от улицы Гороховой до Старо-Петергофского проспекта, появятся велодорожки протяженностью пять километров. Об этом «Фонтанке» рассказали в Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга.

Обустройством дорожек занимается компания «ПромИнвест-групп». Город заключил с ней контракт на 9,8 млн рублей.

Всего в 2018 году планируется создать шесть велосипедных дорожек протяженностью около 34 км по набережным Карповки, Морскому проспекту, проспекту Культуры, проспекту Юрия Гагарина и на Бухарестской улице.

Накануне дрифтеры стерли велосипедную разметку за 640 тысяч рублей. Она также находилась на набережной Фонтанки.