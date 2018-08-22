В Петербурге прозвучит тревога. Спасатели просят жителей не пугаться

Сегодня, 22 августа в городе прозвучит сигнал тревоги. Таким образом будет производится проверка экстренных систем оповещения. Плановая проверка ожидается с 11:30 до 11:45, сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Все оповещательные сигналы, которые доносятся из городских рупоров включаются при угрозе или возникновении экстренных случаев. К ним относятся аварии, катастрофы, стихийные бедствия, авианалеты и так далее. Единый сигнал, означающий «Внимание всем», говорит о том, что с минуты на минуту прозвучит важная информация или инструкции, которым нужно следовать.

Услышав сирену, следует срочно настроится на любую радио частоту или включить местный телеканал и следовать указаниям от ведущих. В местах, которые не оснащены громкоговорителями, транслировать сигнал тревоги будут спецавтомобили с усилителями звука.