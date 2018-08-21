Видео: ветер сорвал строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих
Погода в Петербурге не утихает. Порывом ветра снесло деревянные конструкции с западного крыла Генштаба на Большой Морской, 1, возле арки. Об этом около шести вечера 21 августа сообщили в социальных сетях очевидцы.
«Порывом ветра разнесло деревянную конструкцию на крыше, кого-то из мимо проходящих завалило, люди сразу бросились помогать, скорую вызвали. Пожалуйста, обходите вокруг по Невскому проспекту, если вам нужно на Дворцовую площадь! Палки до сих пор летят с крыши!» — рассказали горожане.
По информации пресс-службы городского МЧС, деревянные балки задели троих человек, сейчас их на месте происшествия осматривают медики. Спасатели проводят работу по предотвращению дальнейшего разрушения конструкции.
Также в чрезвычайном ведомстве предупредили о штормовом предупреждении вечером 21 августа. В ближайшие часы в Петербурге ожидаются грозы, ливни с усилением ветра до 15 – 18 метров в секунду.
Ранее мы сообщали, что сильный ветер в Петербурге валит деревья и дорожные знаки.
«По материалам Фонтанки.ру»
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