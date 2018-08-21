Видео: ветер сорвал строительные леса с крыши Генштаба. Балки упали на прохожих

Погода в Петербурге не утихает. Порывом ветра снесло деревянные конструкции с западного крыла Генштаба на Большой Морской, 1, возле арки. Об этом около шести вечера 21 августа сообщили в социальных сетях очевидцы.

«Порывом ветра разнесло деревянную конструкцию на крыше, кого-то из мимо проходящих завалило, люди сразу бросились помогать, скорую вызвали. Пожалуйста, обходите вокруг по Невскому проспекту, если вам нужно на Дворцовую площадь! Палки до сих пор летят с крыши!» — рассказали горожане.

По информации пресс-службы городского МЧС, деревянные балки задели троих человек, сейчас их на месте происшествия осматривают медики. Спасатели проводят работу по предотвращению дальнейшего разрушения конструкции.